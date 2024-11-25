BIST 9.666
DOLAR 34,56
EURO 36,41
ALTIN 2.927,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da Sıla bebeğin balkondan düşerek ölen teyzesi Elif Akyüz'ün cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da Sıla bebeğin balkondan düşerek ölen teyzesi Elif Akyüz'ün cenazesi defnedildi

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin, yüksekten düşerek yaşamını yitiren teyzesi Elif Akyüz'ün (27) cenazesi toprağa verildi.

Abone ol

Akyüz'ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Altınova Mahallesi'ndeki baba evine helallik için götürülen Akyüz'ün cenazesi daha sonra aynı mahalledeki Yeni Cami'ye getirildi.

Taziyeleri kabul eden baba Latif Güler ve abla Aslı Tatar tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Akyüz'ün yakınları, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Altınova Mahallesi'nde yaşayan Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşmüş, yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlenmişti.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planlayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası
Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planlayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası
Eşine uyuşturucu verip çok sayıda erkeğe tecavüz ettiren sanık için istenen ceza belli oldu
Eşine uyuşturucu verip çok sayıda erkeğe tecavüz ettiren sanık için istenen ceza belli oldu
Kıymetli maden rafinerileri listesi güncellendi
Kıymetli maden rafinerileri listesi güncellendi
Fransa'da bütçe tasarısına karşı olan aşırı sağcılardan "hükümeti düşürme" tehdidi
Fransa'da bütçe tasarısına karşı olan aşırı sağcılardan "hükümeti düşürme" tehdidi
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı
Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Bakan Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius'tan kötü haber
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius'tan kötü haber
Kapasite kullanımı kasım ayında arttı
Kapasite kullanımı kasım ayında arttı
32 yaşındaki adam, 19 yaşındaki genç kızın kalbiyle hayata tutundu
32 yaşındaki adam, 19 yaşındaki genç kızın kalbiyle hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 7 şüpheli yakalandı!
Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 7 şüpheli yakalandı!
Yerli milli Altay tankının gözleri için ilk teslimat gerçekleşti Sivas'ta üretildi
Yerli milli Altay tankının gözleri için ilk teslimat gerçekleşti Sivas'ta üretildi