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Valilik duyurdu: O metrolar geçici olarak kapatıldı

Valilik duyurdu: O metrolar geçici olarak kapatıldı

Metro İstanbul, Valiliğin kararıyla saat 15.00’ten itibaren M2 metro hattının bazı istasyonlarını, F1 füniküler hattını kapatacağını ve T1 tramvay hattında seferlerin kısaltılacağını duyurdu. Kısıtlamalar ikinci bir açıklamaya kadar sürecek.

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Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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