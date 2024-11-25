Bitcoin sınırları zorluyor! 100 bin dolar sınırında dalgalandı

Bitcoin, 100 bin dolar sınırında dalgalanarak 98 bin dolar seviyelerinde işlem görürken, sert fiyat hareketleri nedeniyle son 24 saatte 500 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Kasım ayında yüzde 40’tan fazla değer kazanan kripto para piyasası, toplamda 3,3 trilyon dolarlık zirveye ulaştı.

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Kripto para piyasalarında güçlü seyir sürerken, Bitcoin 100 bin dolar sınırında dalgalandı.

Bitcoin, dün akşam saatlerinde 96 bin doların altını test etti ve bu seviyelerden gelen alımlarla birlikte yeniden 98 bin doların üzerinde dengelendi.

Bitcoin, saat 14.30 itibarıyla 98 bin 380 dolar civarında işlem görüyor.

500 milyon dolarlık pozisyon silindi

Piyasadaki aşağı ve yukarı yönlü sert dalgalanma vadeli tarafta yatırımcıları olumsuz etkiledi. Bu hareketlerden dolayı son 24 saatte 500 milyon dolarlık pozisyon silindi.

Coinglass verilerine göre kapanan işlemlerin sayısı 197 bini aştı. Long yönlü pozisyonlarda 380 milyon dolar, short yönlü pozisyonlarda ise 120 milyon dolar eridi.

Toplam likidasyonun 70,4 milyon doları Bitcoin, 43,4 milyon doları Ethereum ve 35,3 milyon doları Dogecoin'de yaşandı.

Bitcoin, 22 Kasım'da 99 bin 600 dolara kadar yükselmişti. Kasım ayının ilk gününde bu yana yükseliş yüzde 40'ı aşmıştı. Piyasanın toplam değeri 3,3 trilyon doları aşarak zirveyi görmüştü.