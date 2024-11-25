Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar kaldırıldı.

Abone ol

Kara yolunun Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kalan araçları kurtarmak üzere çalışma başlatıldı.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, araçların sürücülerini misafir edildikleri yurtlardan alarak araçların başına getirdi.

Darende Kaymakamlığı desteğiyle aküleri şarj edilen araçlara yakıt da konuldu.

Yaklaşık 60 araç kara yolundan kaldırılarak bir kısmı Gürün ilçesine gönderildi, bir kısmı da Malatya-Adıyaman kara yolundan yolculuklarına devam etmek üzere uğurlandı.

Bu arada Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi kesimlerinde araç trafiğine kontrollü izin veriliyor.

Kar nedeniyle savruntunun olduğu bölgelerde de ekipler yolu açık tutmak üzere çalışmayı sürdürüyor.