BIST 9.660
DOLAR 34,58
EURO 36,30
ALTIN 2.921,46
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Malatya'da yolda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar kaldırıldı.

Abone ol

Kara yolunun Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kalan araçları kurtarmak üzere çalışma başlatıldı.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, araçların sürücülerini misafir edildikleri yurtlardan alarak araçların başına getirdi.

Darende Kaymakamlığı desteğiyle aküleri şarj edilen araçlara yakıt da konuldu.

Yaklaşık 60 araç kara yolundan kaldırılarak bir kısmı Gürün ilçesine gönderildi, bir kısmı da Malatya-Adıyaman kara yolundan yolculuklarına devam etmek üzere uğurlandı.

Bu arada Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi kesimlerinde araç trafiğine kontrollü izin veriliyor.

Kar nedeniyle savruntunun olduğu bölgelerde de ekipler yolu açık tutmak üzere çalışmayı sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'anaokulu' yanıtı
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'anaokulu' yanıtı
Irak'taki 3 bölgeye operasyon: PKK'ya ağır darbe
Irak'taki 3 bölgeye operasyon: PKK'ya ağır darbe
Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek
Donald Trump, trans askerleri ABD ordusundan atmayı planlıyor
Donald Trump, trans askerleri ABD ordusundan atmayı planlıyor
Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst kararı
Beşiktaş'tan Giovanni van Bronckhorst kararı
Bitcoin sınırları zorluyor! 100 bin dolar sınırında dalgalandı
Bitcoin sınırları zorluyor! 100 bin dolar sınırında dalgalandı
ABD medyası duyurdu: Lübnan'da ateşkesi onayladı
ABD medyası duyurdu: Lübnan'da ateşkesi onayladı
Valilik duyurdu: O metrolar geçici olarak kapatıldı
Valilik duyurdu: O metrolar geçici olarak kapatıldı
Kar tatili uzadı! Valilik duyurdu, yarın da okul yok
Kar tatili uzadı! Valilik duyurdu, yarın da okul yok
Erkekler, 15 yılda 4 bin 179 kadını öldürdü
Erkekler, 15 yılda 4 bin 179 kadını öldürdü
Bakan Murat Kurum kreşlerle ilgili iddiaları yalanladı: "CHP ve trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyon trajikomik"
Bakan Murat Kurum kreşlerle ilgili iddiaları yalanladı: "CHP ve trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyon trajikomik"
Tekirdağ'da Sıla bebeğin balkondan düşerek ölen teyzesi Elif Akyüz'ün cenazesi defnedildi
Tekirdağ'da Sıla bebeğin balkondan düşerek ölen teyzesi Elif Akyüz'ün cenazesi defnedildi