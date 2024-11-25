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Irak'taki 3 bölgeye operasyon: PKK'ya ağır darbe

Irak'taki 3 bölgeye operasyon: PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan 3 bölgeye operasyon düzenlendiğini açıkladı.

PKK'LI 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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