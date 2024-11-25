Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e 'anaokulu' yanıtı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'ye ait kreşlerin kapatılmak istendiğine yönelik iddiasına, "Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmiyorsun" sözleriyle karşılık verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalif medya, bir belgeyi paylaşarak "kreşleri kapatmayı planlıyorlar" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖSTERDİĞİ BELGEDE NE YAZIYOR

Halbuki gönderilen yazıda, belediyeler tarafından açılan kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin kapatılmasının değil, bu kurumların kuruluş amaçlarına ve yönetmeliklere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin önemine dikkat çekiliyordu.

MUSTAFA VARANK: "KREŞLE ANAOKULU ARASINDAKİ FARKI BİLMİYORSUN"

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Özgür Özel'in, bu konuda pek de bilgi sahibi olmadığına vurgu yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmeyen bir genel başkansın.

Aklın erer mi bilmiyorum ama tek tek yazayım;

Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok. Kaldı ki, kreşler MEB'in yetkisinde bir alan da değil. 2007 yılında belediyelerin anaokulu açma yetkisini AYM'de CHP iptal ettirmiş. Sizin iptal ettirdiğiniz kanun maddesi nedeniyle MEB 2007 yılından beri hiçbir belediyeye anaokulu ruhsatı vermemiş.

"BAŞKA İSİMLER ALTINDA OKUL AÇIP DENETİMDEN KAÇIRMAK.."

Başka isimler altında anaokulu açıp buraları MEB denetiminden kaçırmak istemenizin arkasında hangi ideolojik saplantınız var? İçerisinde kreş kapatma ifadesi geçmeyen, parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderilen bir yazı için "CHP'li belediyelere kreşleri kapatın dediler" diye alenen yalan söylemek altı okun hangi ilkesinde var? Yoksa mora boyayacağınız yeni okta mı?