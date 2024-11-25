Trabzonspor, Adana Demirspor engelini farklı geçti

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in öğrencileri rakibini 5-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini 3. dakikada Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikalarda Banza, 78. ve 84. dakikada yine Muhammed Cham kaydetti.

Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının önemli anları

Maç Bitti90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 5-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

85'GOL! Cham skoru 5-0 yaptı.

79'GOL! Muhammed Cham skour 4-0 yaptı. Enis ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Cham'ın ceza sahasının solundan gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

77'Enis sol çaprazdan kaleyi düşündü. Enis'in şutunda top yandan auta gitti.

73'Ceza sahasının solunda topla buluşan Cham'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

64'Maç bu dakikalarda orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

54'GOL! Banza skoru 3-0 yaptı. Cihan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza yayında topla buluşan Cham pasını Banza'ya verdi. Banza'nın ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

50'GOL! Simon Banza skoru 2-0 yapan golü attı. Cham'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top ceza sahasındaki Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın vuruşunda top ağlara gitti.

49'Barasi'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Maç Başladı46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

42'Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasının sağından Yusun'un şık volesinde Uğurcan son anda kurtardı.

33'Yusuf Sarı sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Yusuf'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

21'Banza'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'ta kaldı.

19'Visca'nın pasında Serkan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasına topu savunma karşıladı.

13'Visca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sol kanattan taça çıktı.

7'Ceza sahasının sağında topu önüne alan Cham'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

3'GOL! Muhammed Cham, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Trabzonsporlu oyuncular sol çaprazdan şık paslarla ceza sahasına girdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Cham, yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

1'İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

Trabzonspor - Adana Demirspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan, Banza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi