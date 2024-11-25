Kadınların derbisinde kazanan Galatasaray

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş’ı 74-71 mağlup ederek ligde 7. galibiyetini aldı.Abone ol
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti.
Galatasaray’da Brianna Ashaki attığı 23 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.
Galatasaray bu maçla 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Beşiktaş - Galatasaray Çağdaş Faktoring
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş, Batuhan Mert Gül
Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 18, Krajisnik 14, Pelin Gülçelik 2, Melek Uzunoğlu 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 2, Fraser 23, Li 8, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora, Derin Erdoğan 8, Meltem Yıldızhan, Holingsvorth 4
1. Periyot: 17-14
Devre: 41-31
3. Periyot: 61-56
Beş faulle çıkan: 39.38 Pelin Gülçelik (Beşiktaş)