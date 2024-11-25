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Kadınların derbisinde kazanan Galatasaray

Kadınların derbisinde kazanan Galatasaray

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş’ı 74-71 mağlup ederek ligde 7. galibiyetini aldı.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti.

Galatasaray’da Brianna Ashaki attığı 23 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.

Galatasaray bu maçla 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı. 

Beşiktaş - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş, Batuhan Mert Gül

Beşiktaş: Evans 17, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 18, Krajisnik 14, Pelin Gülçelik 2, Melek Uzunoğlu 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 2, Fraser 23, Li 8, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora, Derin Erdoğan 8, Meltem Yıldızhan, Holingsvorth 4

1. Periyot: 17-14

Devre: 41-31

3. Periyot: 61-56

Beş faulle çıkan: 39.38 Pelin Gülçelik (Beşiktaş)

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