Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. İşte o iller...

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Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği vurgulandı.

Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi belirtildi.

Ordu

oğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Bolu

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yozgat

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Artvin

Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük

Karabük'te kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.