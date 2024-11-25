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İngiltere'den Putin'i çıldırtacak yaptırım açıklaması

İngiltere'den Putin'i çıldırtacak yaptırım açıklaması

İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanılan 30 gemiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptırımların Kremlin'in Ukrayna'daki savaşını finanse etme kapasitesini zayıflatmayı ve uluslararası ticareti güvence altına almayı hedeflediğini belirtti.

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İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanıldığı 30 gemiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gemilerin, yalnızca geçen yıl milyarlarca sterlin değerinde petrol ve petrol ürünleri taşıdığı, yaptırımların, Kremlin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini daha da kısıtlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 30 gemilik filoya yaptırım kararının, Kremlin'in petrol gelirlerini kesmeyi ve güvenlik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası ticaret yollarını güvence altına almayı hedeflediği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, böylelikle İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı petrol tankeri sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

"Kremlin üzerindeki baskıyı artıracağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın petrol gelirlerinin, Ukrayna'daki savaş ve yıkımı körüklediğini vurguladı.

Lammy, "G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle Kremlin üzerindeki baskıyı artıracak, savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratacak, askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

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