BIST 9.660
DOLAR 34,59
EURO 36,37
ALTIN 2.917,48
HABER /  GÜNCEL

İzmir'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde ham petrol fırınında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Abone ol

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı.

Patlamanın ham petrol fırınında yaşandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TÜPRAŞ'tan açıklama

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmir Rafinerisinde meydana gelen yangının söndürüldüğünü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığını açıkladı.

Faaliyetlerin sürdüğünü vurgulayan şirket, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den "Hizbullah liderlerini vurduk" iddiası
İsrail'den "Hizbullah liderlerini vurduk" iddiası
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
Kassam Tugayları: Gazze’nin kuzeyinde İsrail güçleri kayıp verdi
Kassam Tugayları: Gazze’nin kuzeyinde İsrail güçleri kayıp verdi
AFAD duyurdu! Muğla'da deprem oldu!
AFAD duyurdu! Muğla'da deprem oldu!
İngiltere'den Putin'i çıldırtacak yaptırım açıklaması
İngiltere'den Putin'i çıldırtacak yaptırım açıklaması
Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi
Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi
Malatya'da korkutan deprem! Şiddeti açıklandı
Malatya'da korkutan deprem! Şiddeti açıklandı
Kadınların derbisinde kazanan Galatasaray
Kadınların derbisinde kazanan Galatasaray
Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması!
Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması!
Halk TV, bünyesine Flash Haber’i kattı
Halk TV, bünyesine Flash Haber’i kattı
Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Trabzonspor, Adana Demirspor engelini farklı geçti
Trabzonspor, Adana Demirspor engelini farklı geçti