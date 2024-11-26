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AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı

AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı

AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret rakamını gazeteci Sinan Burhan canlı yayında açıkladı. Buna göre asgari ücretin yüzde 37 zam ile 23 bin 292 TL olması bekleniyor.

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2025 yılına artık 1 ay kaldı, asgari ücret için de rakamlar konuşulmaya başlandı. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücrete yönelik gelecek haberleri dikkatle takip ediyor.

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci Sinan Burhan, AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret rakamını paylaştı.

“YÜZDE 37 ZAM OLMASI BEKLENİYOR”

Burhan açıklamasında, “kamuoyunun en çok merak ettiği konu asgari ücret. Toplam 15 kişiden oluşan bir heyet var. Şu an ön görüşmeler başlamadı. Aralık ayının ilk haftası komisyon toplanacak. Benim edindiğim bilgilere göre asgari ücret 23 bin 292 TL olması beklenirken yüzde 37 olması planlanıyor" ifadelerine yer verdi.

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