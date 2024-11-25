Şenol Güneş'ten oyunculara mesaj: Pes etmeden devam etmek lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Önemli olan o duyguyla sahaya çıkmaları, oynayanların yüzde yüzünü sahaya vermesi." dedi.

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Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u farklı mağlup etti.

Bordo-mavili takım maçı 5-0 kazanırken Muhammed Cham 3 gol ve 2 asistle galibiyete damga vurdu.

Karşılaşmanın ardından Trazonspor'da teknik direktör Şenol Güneş mücadeleyi ve galibiyeti değerlendirdi.

"Pes etmeden devam etmek lazım"

Şenol Güneş Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor dönemden geçtiğimizi biliyorum. Bu maçı kazanmak önemli. Bize yakışmayan bir durum var. Takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıplar oldu. Golü erken bulmamız avantaj oldu. Bütün oyuncular görevlerini yapmaya çalıştı ve iyi niyetle oynadı. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftar da oyuncularla beraberdi. Devamının gelmesi gerekiyor. Soyunma odasında herkesin mutlu olduğunu görüyorum. Kaybettiğimizde umutlarımızın kırıldığı anlar vardı. Pes etmeden devam etmek lazım. Sonuç iyi, bunu unutup Alanyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Aşağıdan gelen oyuncular var"

Bugün ilk kez forma giyen futbolcularla ilgili soruya Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Milli takım arası avantajı onlara oldu. Olumlu işaretler vardı. Düşünceler önemli. Aşağıdan gelen oyuncular da var. Takımın aynı duyguyu paylaştığını görüyorsun sahada. Bu önemliydi. Bu güçlü rakiplere karşı daha zor olacaktır."

"Önemli olan o duyguyla sahaya çıkmaları"

Adana Demirspor karşısında süre alan altyapı oyuncularıyla ilgili ise Güneş, "Bizim altyapıdan Poyraz ve Salih var. Salih'in çok yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kadro için de tuttuğumuzda transferlerimiz ona göre değişecek. Alternatif oyuncularımızı yabancı yerine yerli yapmak istiyoruz. Önemli olan o duyguyla sahaya çıkmaları, oynayanların yüzde yüzünü sahaya vermesi. Olumlu yanları var umarım takıma yansır."