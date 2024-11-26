BIST 9.658
DOLAR 34,64
EURO 36,38
ALTIN 2.915,23
HABER /  GÜNCEL

Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alımı yapacak.

Abone ol

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.

Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Galatasaray, 13. haftayı ilk sırada tamamladı! İşte puanı
Galatasaray, 13. haftayı ilk sırada tamamladı! İşte puanı
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı gözaltına alındı!
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı gözaltına alındı!
19 ilde eş zamanlı operasyon! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı
19 ilde eş zamanlı operasyon! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Almanya'da 3. Dünya Savaşı alarmı üst seviyede: Sığınaklar listelendi!
Almanya'da 3. Dünya Savaşı alarmı üst seviyede: Sığınaklar listelendi!
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
Aile hekimlerine yönelik düzenlemenin detayları! Alınan raporlar ücretli oluyor
Aile hekimlerine yönelik düzenlemenin detayları! Alınan raporlar ücretli oluyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem ev sahipleri dikkat!
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem ev sahipleri dikkat!
CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Partili Varank'ın kreş kapışması: Geri zekalı Türkçe özürlü
CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Partili Varank'ın kreş kapışması: Geri zekalı Türkçe özürlü
AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı
AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı
Türkiye'de kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyonun altına düştü
Türkiye'de kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyonun altına düştü