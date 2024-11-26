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Almanya'da 3. Dünya Savaşı alarmı üst seviyede: Sığınaklar listelendi!

Almanya'da 3. Dünya Savaşı alarmı üst seviyede: Sığınaklar listelendi!

Rusya ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Almanya, vatandaşlarını korumak için kapsamlı bir sığınak planı hazırlıyor. En yakın sığınağı gösteren mobil uygulama geliştirilirken, kamu binaları ve metro istasyonları da güvenlik ağının parçası olacak.

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Almanya​, uluslararası arenada giderek artan gerilim ve Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’ya yönelik askeri tehditleri karşısında önemli bir adım atıyor. Federal hükümet, olası bir saldırı durumunda vatandaşlarını korumak için ulusal çapta bir sığınak planı hazırlamaya başladı.

Mil uygulama hazırlanıyor 

Alman basınından Bild’in haberine göre, bu plan kapsamında ülke genelindeki sığınakların listesi oluşturuluyor ve kamu binalarından metro istasyonlarına kadar pek çok alanın sığınak olarak kullanılabilirliği değerlendiriliyor. Vatandaşların kendilerini güvende hissedebilmeleri için en yakın sığınağı gösteren bir mobil uygulama geliştirilmesi de gündemde.

Hükümet, vatandaşları kendi evlerinde, özellikle garaj ve bodrumlarda bireysel sığınaklar oluşturmaya teşvik etmeyi planlıyor. Uzmanlar, bireysel önlemlerin de toplu sığınma alanları kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Planın bir diğer kritik ayağı ise metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılabilir hale getirilmesi. Halihazırda bazı kamu binalarının da acil durum sığınaklarına dönüştürülmesi için fizibilite çalışmaları sürdürülüyor. Almanya’nın bu adımı, savaş riskinin ne denli artı gösterdiğinin kanıtı olarak yorumlandı.

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