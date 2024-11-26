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19 ilde eş zamanlı operasyon! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

19 ilde eş zamanlı operasyon! 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanması ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 50 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildiğini bildirdi.

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Başsavcılıktan, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamındaki gözaltı kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, personeli kodlama gibi faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif çalışan kamu personelinin de bulunduğu, sözde "emniyet mahrem sorumlusu" 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde "Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM)" yapılanması içerisinde bulundukları, sözde komitelerde örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verilen toplam 50 kişinin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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