DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Diyarbakır'da DEM Parti'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, evinin polis tarafından basıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındığını duyurdu. DEM Partili Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Dündar, "Gözaltına alındım" dedi.

Soruşturma eğitim sendikası ile ilgili

Eskişehir'de yürütülen bir terör soruşturması kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturma kapsamında Diyarbakır'da evlere baskın düzenlendi. Bu doğrultuda DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın yanı sıra gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde arama yapılırken ev baskınlarının devam ettiği bildirildi.

Gözaltı kararının doğrudan belediye hakkında bir soruşturma olmadığı, eğitim sendikasıyla ilgili bir soruşturmaya ilişkin olduğu belirtildi. Nitekim Dündar, Eğitim Bilim Emekçileri Sendikası'nda çeşitli kademelerde faaliyetler yürütmüş ve yöneticilik yapmıştı.

Kayyım atanacak mı?

Gözaltı kararının ardından Karapınar Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Daha önce Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine terör soruşturması kapsamında kayyım atanmıştı.

Cengiz Dündar kimdir?

DEM Parti'nin Diyarbakır Kayapınar ilçe Belediye Eş Başkan Adayı Cengiz DÜNDAR kimdir? 1977 yılında Diyarbakır’da doğdu.

2000’de Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasından HADEP Gençlik Kolları’nda görev aldı. STK çalışmaları kapsamında 2000 yılından itibaren Eğitim Sen ve Diyarbakır KESK Şubeler Platformu’nda sosyal sorumluluk projeleri, Emek Akademisi, Yerel Gündem 21 ve Eğitim Sen Hukuk Komisyonunda rol aldı.

Eğitimci olmasından dolayı Eğitim Destek Evlerinin Koordinasyonunda sorumluluk aldı. 2009 yılında Amedspor’un kuruluşunda sorumluluk alıp, 2014 yılında kadar kulübün Başkanlık görevini, yine bu zaman dilimleri arasında Mezopotamya Kulüpler Birliği Kurucu üyeliği ve Asbaşkanlık görevini yürüttü. 2017 yılında ilk önce Karaman’a sonrasında Siverek ilçesine sürgün edildi. Diyarbakır'a döndükten bugüne kadar Eğitim Sen ve KESK bünyesinde STK ve sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttü.