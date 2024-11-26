Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti gibi! Nelsson için bonservis bile belirlendi

Galatasaray yönetimi, devre arasında takımdan ayrılacak ilk oyuncuyu belirledi. Bir süredir mutsuz olduğu bilinen Victor Nelsson için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

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Galatasaray yönetimi devre arasında Victor Nelsson ile yolları ayırıyor. Bir süredir ilk 11'de başlayamayan ve Okan Buruk'un iyice gözünden düşen yıldız oyuncu için artık yolun sonuna gelindi.

Son oynadığı maçlarda düşük performansıyla göze çarpan Nelsson'un takım içinde mutsuz olduğu da biliniyordu.

Bu konuya çok canı sıkılan Okan Buruk, devre arasında Nelsson'un gönderilmesi için rapor verdi.

Mynet'te yer alan habere göre, Galatasaray yönetiminin, Nelsson için minimum 10 milyon Euro beklediği ve bu teklifi yapabilecek birçok takımın olduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılılar, Nelsson gittiği an yerine aynı seviyede bir stoper takviyesi yapmak için şimdiden kolları sıvadı.