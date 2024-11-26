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Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi, duyanın ağzı açık kaldı!

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Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi, duyanın ağzı açık kaldı!

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabında flörtlerinin yaş aralıklarını açıkladı. Soydan'ın bu itirafı ise duyanları şaşırttı.

Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi, duyanın ağzı açık kaldı!

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, hem verdiği pozlarla hem de yaptığı tartışmalı açıklamalarla da gündeme geliyor.

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Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi, duyanın ağzı açık kaldı!

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da çok konuşulacak pozlarıyla gündemdeydi. 

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Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi, duyanın ağzı açık kaldı!

Siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafını paylaşan güzel mankene gelen yorum ve verdiği yanıt dikkat çekmişti.

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Didem Soydan flörtlerinin yaş aralıklarını söyledi, duyanın ağzı açık kaldı!

Bir takipçisi "Artık çocuk yap" yorumu yapmıştı. Soydan ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ünlü manken "Hoşt" yanıtı vermişti.

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