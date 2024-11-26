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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, bugün 9 maçla açılacak.

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, bugün ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)

23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)

27 Kasım Çarşamba:

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)

23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)

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