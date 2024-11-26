Canan Karatay hakkındaki yazışmayı ilk kez açıkladı: "Bu kadını susturalım"
Sağlığa dair yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 'İyi Ki Hafta Sonu' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, daha önce yaptığı 'gebelere şeker yüklemesi' açıklamalarından dolayı hakkında konuşulan yazışmaları açıkladı.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, Sözcü TV ekranlarına konuk oldu. Simge Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Karatay, açıklamalarıyla dikkat çekti. 81 yaşında 111 suçlamaya sahip olduğunu belirten profesör, rekorun kendisinde olabileceğini söyledi.
Gebeliğin 6. ayında anne adaylarında verilen şeker yüklemesini doğru bulmayan Karatay bu konu hakkındaki açıklamalarından dolayı davalık oldu.
Hakkında açılan davalardan bahseden Karatay, "111 dosyam var. Geçenlerde bir avukat hanım geldi hasta olarak. 'Hocam benim 90 dosyam var avukat olarak sizin 111' diyor. Bu rekor sayılabilir. 81 yaşındayım 111 suçlanmam var.
-Türk Tabipleri Birliği, dernekler, meme hastalıkları, kanser dernekleri, anne-çocuk dernekleri ve gebelere şeker yüklemesi açıklamam yüzünden Jinekoloji Derneği gibi kurumlardan açılan davalar." dedi.