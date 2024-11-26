BIST 9.660
DOLAR 34,63
EURO 36,48
ALTIN 2.928,86
HABER /  EKONOMİ

İslam Memiş tek tek sıraladı ve 'Bunlara inanıyorsanız altın birikimi yapmayın' dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İslam Memiş tek tek sıraladı ve 'Bunlara inanıyorsanız altın birikimi yapmayın' dedi

Dünü değer kaybı ile kapatan altın yeni güne de yatay seyirle başladı. Yatırımcılar yükseliş olacak mı diye merak ederken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 920 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 921 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.

İslam Memiş uyardı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

"Ons altın da 2.615 $ ons gümüş de 30,28 $ beğenmeyen, Çarşamba sonrası ons altın da 2.668 $ ons gümüş de 32,20 $ görünce “Tekrar düşer mi?” diye soracak." ifadelerini kullanan Memiş altın birikimi yapanları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

-Savaşların biteceğine inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.

-Küresel enflasyonun düşeceğine inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.

-Ekonomik kriz olmadığına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.

-Yarının bugünden daha iyi olacağına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.

-Dünyada merkez bankalarının depolarındaki altınları boşaltacağına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.

-Dünyada şirketlerin fiziki altına ihtiyacı olmayacağına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın

-Bunlara inanmıyorsanız fiziki altın birikimi nimettir

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman isim "yarardan çok zararı var" diyerek uyardı: İşitme kayıplarına yol açabiliyor
Uzman isim "yarardan çok zararı var" diyerek uyardı: İşitme kayıplarına yol açabiliyor
TCMB, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı
TCMB, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı
ABD, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin "yakın" olduğunu bildirdi
ABD, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin "yakın" olduğunu bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
İstanbul'da bazı metro hatları bugün de kapalı
İstanbul'da bazı metro hatları bugün de kapalı
İmamı bıçaklayarak öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı
İmamı bıçaklayarak öldürdü! 16 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı
Donald Trump'ın göreve gelir gelmez ilk imzalayacağı kararname belli oldu
Donald Trump'ın göreve gelir gelmez ilk imzalayacağı kararname belli oldu
Dolar yükseliyor, Euro'da düşüş var! Günün ilk rakamları...
Dolar yükseliyor, Euro'da düşüş var! Günün ilk rakamları...
Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti gibi! Nelsson için bonservis bile belirlendi
Galatasaray'da devre arasının ilk ayrılığı kesinleşti gibi! Nelsson için bonservis bile belirlendi
Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu
Yasak aşk cinayetinden şüphe edilmişti! Bir evde ölü bulunan sevgililerin katili belli oldu
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması: 1,5 milyar dolarlık yatırım geliyor