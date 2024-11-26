İslam Memiş tek tek sıraladı ve 'Bunlara inanıyorsanız altın birikimi yapmayın' dedi
Dünü değer kaybı ile kapatan altın yeni güne de yatay seyirle başladı. Yatırımcılar yükseliş olacak mı diye merak ederken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Abone ol
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 920 liradan tamamladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 921 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.
İslam Memiş uyardı
Piyasa Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Ons altın da 2.615 $ ons gümüş de 30,28 $ beğenmeyen, Çarşamba sonrası ons altın da 2.668 $ ons gümüş de 32,20 $ görünce “Tekrar düşer mi?” diye soracak." ifadelerini kullanan Memiş altın birikimi yapanları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve şunları kaydetti:
-Savaşların biteceğine inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.
-Küresel enflasyonun düşeceğine inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.
-Ekonomik kriz olmadığına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.
-Yarının bugünden daha iyi olacağına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.
-Dünyada merkez bankalarının depolarındaki altınları boşaltacağına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın.
-Dünyada şirketlerin fiziki altına ihtiyacı olmayacağına inanıyorsanız altın birikimi yapmayın
-Bunlara inanmıyorsanız fiziki altın birikimi nimettir