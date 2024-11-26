İslam Memiş tek tek sıraladı ve 'Bunlara inanıyorsanız altın birikimi yapmayın' dedi

Dünü değer kaybı ile kapatan altın yeni güne de yatay seyirle başladı. Yatırımcılar yükseliş olacak mı diye merak ederken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 920 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 921 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.