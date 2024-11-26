Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.

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Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.

Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.

İlk toplantı bakanlıkta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti temsilen de 5 üye yer alıyor. TÜRK-İŞ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak.

Asgari ücretin belirleyeceği alanlar

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücrete zam senaryoları

Aralık ayı sonunda belirlenecek asgari ücrete yapılacak zamla ilgili bugüne kadar açıklanan veriler ve hedefler üzerinden zam senaryoları:

Yüzde 17,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Enflasyon Hedefi / 19 bin 977,35 lira

Yüzde 21,5 / Merkez Bankası 2025 Enflasyon Hedefi / 20 bin 657,43 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 22 bin 102,60 lira

Yüzde 35 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 22 bin 952,70 lira

yüzde 41,5 / Orta Vadeli Plan 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 057,83 lira

Yüzde 44,0 / Merkez Bankası 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 482,88 lira

Yüzde 50 / Yaklaşık 2024 Ocak zam oranı tekrarlanırsa / 25 bin 503,00 lira

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.