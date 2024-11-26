BIST 9.664
DOLAR 34,64
EURO 36,47
ALTIN 2.928,88
HABER /  GÜNCEL

Dilan Polat ve Engin Polat için hapis istemi! 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi

Dilan Polat ve Engin Polat için hapis istemi! 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Bilirkişi raporu sonrası Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi.

Abone ol

Dilan Polat​ ve Engin Polat​ hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturmasında Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü  soruşturmayı tamamladı. Bilirkişi raporunda, 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı.

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
ŞOK Marketler harekete geçti EBRD ve Akbank işbirliğiyle program başladı
ŞOK Marketler harekete geçti EBRD ve Akbank işbirliğiyle program başladı
Slavia Prag-Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu
Slavia Prag-Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu
Elon Musk bir kez daha İngiliz hükümetini hedef aldı
Elon Musk bir kez daha İngiliz hükümetini hedef aldı
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını yönetecek hakem açıklandı
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını yönetecek hakem açıklandı
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Niğde Valiliği'nden karla ilgili önemli uyarı. Sokağa çıkacak vatandaşlar dikkat
Niğde Valiliği'nden karla ilgili önemli uyarı. Sokağa çıkacak vatandaşlar dikkat
Bakan Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi
Apple'dan yeni özellik: SIM kartlar tarih mi oluyor?
Apple'dan yeni özellik: SIM kartlar tarih mi oluyor?
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Gaziantep'te kaybolan kadının akıbeti kötü çıktı
Gaziantep'te kaybolan kadının akıbeti kötü çıktı
Hatay’da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
Hatay’da park halindeki TIR alevlere teslim oldu
Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye verilen cezaya bakın
Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye verilen cezaya bakın