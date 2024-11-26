Dilan Polat ve Engin Polat için hapis istemi! 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi

Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Bilirkişi raporu sonrası Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi.

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Dilan Polat​ ve Engin Polat​ hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturmasında Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Engin Polat’ın 40 yıl, Dilan Polat’ın 16 yıl hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Bilirkişi raporunda, 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı.

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.