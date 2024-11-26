Yeni turizm destek paketi geliyor! 'Kredi' detayını Bakan Şimşek duyurdu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm destek paketi hazırlığında olduklarını duyurdu. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada söz konusu destek paketinde başta krediler olmak üzere turizm sektörü için önemli düzenlemeler olacağını söyledi. Şimşek "Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.

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Son dakika: Yeni turizm destek paketi geliyor... Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen TIF 2024 Forumu'nda konuşan Bakan Şimşek, turizm sektörüne yönelik yeni bir destek paketini duyurdu.

Destek paketinde kredi detayı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Şimşek, başta krediler olmak üzere turizm sektörünün 5-6 başlıkta kendilerine aktarıldığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde paylaşılır

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunlar üzerinde çalışıldığını dile getiren Şimşek, "Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.