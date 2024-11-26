Ahmet Türk'ten açıklama! MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek mi?

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarını değerlendirdi.

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Ahmet Türk ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Meclis Başkanvekili Önder'i ziyaret etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin "İmralı ile DEM arasında gecikmeksizin derhal bir temas kurulmalı" sözleri hatırlatılarak bu konudaki değerlendirmesi sorulan Türk, şunları söyledi:

"Tabii ki bu ülkenin barışı bizler için çok önemli, çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de canıgönülden destekleriz. Ama bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların özgür, eşit olduğu bir ortamın yaratılması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmalar, gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak ve demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barışa ancak bu şekilde gidebiliriz."

Barışa ancak barışın önündeki taşları temizleyerek ulaşabileceklerini ifade eden Türk, "Kürt halkının varlığını, kimliğini, kültürünü inkar etmeden, onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözersiniz ama bu içselleştirmemişseniz çözümün de kolay olmadığını ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Türk, Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Barışa katkı sunacak her eli sıkarız. Bu konuda sıkıntımız yok. Biraz zamana ihtiyaç var, beklemek lazım. Her şey çok flu. Şu anda hesaplanmış bir görüşme yok. İleride olabilir mi, bilemem." karşılığını verdi.