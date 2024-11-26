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Bitcoin'de neler oluyor? Yatırımcıların önemli kar satışlarının etkisiyle...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitcoin'de neler oluyor? Yatırımcıların önemli kar satışlarının etkisiyle...

 Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların önemli kar satışlarının etkisiyle 93 bin doların altında düştü.

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,41 azalarak 3 trilyon 200 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yatırımcıların kar alımlarıyla yüzde 5’ten fazla düşerek 93 bin doların altına indi.

TSİ 13.38 itibarıyla 92 bin 963 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 1,30’a geriledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 99 bin 588 dolarla 22 Kasım'da kaydeden Bitcoin'in fiyatında 4 gündeki düşüş yüzde 7’yi aştı. Son haftalarda Donald Trump'ın yönetimi altında daha dostane bir düzenleyici ortam söz konusu yükselişte etkili olmuştu.

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