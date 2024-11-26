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Erdoğan'ın komutana sus ulan çıkışı Bülent Arınç tarihleri mi karıştırdı Selahattin Önkibar detayı

Erdoğan'ın komutana sus ulan çıkışı Bülent Arınç tarihleri mi karıştırdı Selahattin Önkibar detayı

Bülent Arınç, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın bir MGK toplantısında kuvvet komutanına 'sus ulan' dediğini iddia etti. Arınç'ın, Selahattin Önkibar'ın yıllar önce çuvalladığı MGK toplantısı kulis haberinin etkisinde kalmış olabileceği gündeme geldi.

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AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın, MGK toplantısında bir komutanın İmam Hatiplerle ilgili sözleri üzerine dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "Sus ulan" dediğini söylemesi büyük yankı uyandırdı.

Arınç'ın açıklamalarında toplantının tarihi ve komutanın tam olarak belli olmaması spekülasyonları beraberinde getirdi.

Kulis haberleri balon çıkan Önkibar'ın etkisinde mi kaldı?

O komutanın kim olduğu tartışmaları sürerken, gazeteci Hadi Özışık'ın 2019'daki yazısında yalan haberleriyle çuvallamalarıyla bilinen gazeteci Selahattin Önkibar ile ilgili aktardıkları bugünkü tartışmalara ışık tutuyor.

Erdil ile Erdoğan aynı toplantıda bulunmadı

Özışık, o yazısında Önkibar'ın yanlış aktardığı MGK kulis haberini paylaştı. Önkibar, 4 Ağustos 2001 tarihinde emekli olan Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil'e 2003'te Başbakan olan Erdoğan'ın MGK toplantısında Erdil'in önüne bir dosya fırlatıp, “Sen bırak onları da bu yolsuzluklarının hesabını ver...” dediğini yazdı.

Önkibar'ın hayali kulis haberi sonrası Arınç'ın, Önkibar'ın etkisinde kalmış olabileceği, tarihi ve olayları karıştırdığı yorumları yapıldı.

Hadi Özışık'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın

Arınç ne demişti?

Arınç, geçtiğimiz günlerde Adem Metan'ın YouTube kanalındaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Meclis Başkanıyım Tayyip Bey Başbakan. Bir MGK toplantısında sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı'na verdiği bir ders var. Bana dışarıda intikal etti. İşte 'Burası gerici yuvası' falan deyince dinlemiş Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş. 'Sus ulan' demiş. Bu bana anlatılan ki yapar da bunu. 'Yeter artık' demiş 'Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de buradan yetiştim."

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