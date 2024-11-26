Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı.

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki toplantı düzeninin bozulması nedeniyle Komisyon Başkanı tarafından oturuma ara verilmiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara dolayısıyla salondan ayrılmıştır. Bakan Güler, ara sonrası komisyondaki yerini almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki işlem başlatacaktır." ifadesine yer verildi.