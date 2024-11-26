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Bahçeli'nin İmralı-DEM açıklamaları! CHP lideri Özel: Bunun dışında hiçbir yerde yokuz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bahçeli'nin İmralı-DEM açıklamaları! CHP lideri Özel: Bunun dışında hiçbir yerde yokuz

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "DEM-İmralı görüşsün" açıklamalarına ilişkin bir değerlendirme de CHP lideri Özel'den geldi. Özel, "Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." sözlerine ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim çizgimiz budur, bunun dışında hiçbir yerde yokuz"

"Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı. O açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi, bugün de söyledi. Bizimle ilgili söyledikleri konusunda da konuşmamın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Bahçeli'nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacaksa, bütün partiler içinde olacaksa biz de oluruz. Ama bir kırmızı çizgimiz var; o da şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız, onlar olur diyorsa olur deriz, olmaz derse olmaz deriz.

Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız. Daha önce gölge Milli Savunma Bakanımız Yankı Bağcıoğlu, 34 şehit ailesi ve gazi derneğine gitti. Geçen hafta da ikisi dernek biri vakıf, polislerin, terörle mücadele edenlerin ve gazilerin derneğine ve vakfına gittik. Devletten katı alan, ödenek alan 3 dernek... 3 derneği ziyaret ettim, canlı yayında basın toplantısı yaptım, başkanları yanımdaydı.

Dedikleri şu; Meclis'te şeffaf, hesap verebilir, toplumsal mutabakata dayalı deyip, şehit aileleri de bu sürecin içinde olursa diyorsunuz, biz CHP'ye teşekkür ediyoruz, bu süreçte tek güvencemiz sizsiniz dediler. V dedi ki başkan; biz huzur gelsin isteriz ama süreç siyasi bekaya malzeme edilirse haklarımızı helal etmeyiz. Ben de kendilerine söyledim, buradan bir kez daha söylüyorum... Biz, şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceğiz. Onlarla birlikte, bu meselenin gündemden çıkması için, terörün bitmesi için, annelerin ağlamaması için, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur. Bunun dışında hiçbir yerde yokuz."

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