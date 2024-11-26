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Gaziantep'te konteynerler kaldırılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te konteynerler kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kalıcı konutlarına yerleşen afetzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor.

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Afetzedeler için yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimi sürerken, ilçede depremzedelerden boşalan konteynerlerin kaldırılması da devam ediyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, İslahiye'nin afet bölgesinde en fazla yara alan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Depremlerin ardından ilçede 11 konteyner kentin kurulduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Afetin hemen ardından kurulumuna başlanan geçici yaşam alanları, konteynerler, bugünlerde hızlıca kaldırılıyor. Konteyner kentlerin 6'sını taşıdık. Vatandaşlarımızı afet konutlarına gönderdik. Sonuç itibarıyla konteynerleri kaldırdık. İçerisinde bulunduğumuz alan afet bölgesinin ilk konteyner kentiydi. 483 konteyner bulunuyordu. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız devletimizin misafiri oldu. Görev süresini tamamlayan 6 konteyner kenti gibi burası da taşındı. Tahliye edildi. Vatandaşlarımız şu anda sıcak evlerinde yaşamını sürdürüyor."

Soylu, kaldırılan konteynerlerin AFAD tarafından olası afetlere hazır hale getirilmesi için bakımlarının yapılarak afet depolama alanına sevk edildiğini sözlerine ekledi.

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