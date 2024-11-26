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Kanserin ilacı koronavirüs olabilir! Bilim dünyasından sürpriz keşif

Kanserin ilacı koronavirüs olabilir! Bilim dünyasından sürpriz keşif

İngiliz bilim insanları, koronavirüsün yol açtığı Covid 19 enfeksiyonunun kanserli tümörleri küçülttüğünü keşfetti.

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Journal of Clinical Investigation dergisinde yayınlanan ilgi çekici yeni bir çalışma , şiddetli Covid enfeksiyonunun beklenmedik bir potansiyel faydasını ortaya koydu: Kanserin küçülmesine yardımcı olabilir!

Fareler üzerinde yapılan araştırmalara dayanan bu şaşırtıcı bulgu, kanser​ tedavisi için yeni olasılıklar sunuyor ve bağışıklık sistemi ile kanser hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlere ışık tutuyor. Ancak bu buluş elbette, insanların aktif olarak COVID'e yakalanmaya çalışmaları gerektiği anlamına gelmiyor.

Söz konusu çalışma monositler adı verilen bir beyaz kan hücresi türüne odaklandı. Vücudun enfeksiyonlara ve diğer tehditlere karşı savunmasında önemli bir rol oynayan  bu bağışıklık hücreleri kanser hastalarında tümör hücreleri tarafından ele geçirilip tümörü bağışıklık sisteminden koruyan kanser dostu hücrelere dönüşebiliyor.

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