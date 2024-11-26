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Kayak tatili planlayanların oranı yüzde 35 arttı

Kayak tatili planlayanların oranı yüzde 35 arttı

Biletbayisi.com'un, 2024 kış sezonuna ilişkin verilerine göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kayak tatili planlayanların oranında yüzde 35 artış yaşandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en çok tercih edilen kayak merkezleri Uludağ, Erciyes, Palandöken ve Kartepe oldu.

Kayak merkezleri arasında Uludağ, yüzde 40 ile en çok tercih edilen destinasyon oldu. Modern otelleri, sosyal yaşam alanları ve uzun kayak pistleriyle hem profesyonel kayakçılara hem de amatörlere hitap ediyor. Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden birine ev sahipliği yapan Erciyes ise yüzde 30 oranında tercih edilerek ikinci sırada yer aldı.

Erzurum'un kış turizminde lider konumda olan Palandöken Kayak Merkezi, yüzde 20 ile üçüncü sırada. Burası kar kalitesi ve uzun sezon süresi, özellikle profesyonel kayakçılar için cazip bir merkez.

Kartepe, İstanbul'a yakınlığı sayesinde özellikle günübirlik kayak severlerin tercihi olan Kartepe, yüzde 10'luk talep oranıyla listede yer aldı. Ailelere yönelik sosyal tesisleri ve kolay ulaşımı ile dikkati çekiyor.

Uçak bileti talebinde artış

Kayak tatiline yönelik uçak biletlerinde, Erzurum, Kayseri ve Bursa gibi şehirler önde yer alıyor. Biletbayisi.com verilerine göre uçak bileti talepleri yüzde 25 arttı. Özellikle kış sezonunda artan hava yolu seferleriyle birlikte erken rezervasyon yapan kullanıcılar daha uygun fiyatlarla seyahat edebiliyor.

Ekonomik ulaşım seçeneği arayan tatilciler otobüs biletlerini tercih ediyor. Bu yıl otobüs bileti satışlarında yüzde 15'lik bir artış yaşandı. İstanbul'dan Uludağ veya Ankara'dan Erciyes gibi kısa mesafelerde otobüs, ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kayak tatiline giderken esnek bir ulaşım imkanı sunan araç kiralama hizmetlerine ilgi de geçen yıla göre yüzde 20 oranında arttı. En çok tercih edilen araçlar, SUV ve 4x4 modeller. Araç kiralama talepleri, özellikle İstanbul, Kayseri ve Erzurum gibi kayak merkezlerinin bulunduğu şehirlerde yoğunlaştı.

Kış turizmine olan ilginin artışı, bölgesel ekonomiye de olumlu yansıyor. Özellikle kayak ekipmanı kiralama ve satışlarında artış yaşanıyor. Kayak merkezlerindeki sosyal tesisler, turistlerin ilgisiyle ekonomik hareketlilik yaşıyor. Gerek butik oteller gerekse büyük tesislerde doluluk oranları yüzde 85'i geçti.

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