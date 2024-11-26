Eski hakem Ali Palabıyık'tan derbi itirafı: Golü iptal ettik, penaltıyı kaçırdım

Eski hakem Ali Palabıyık Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası sokağa çıkamadığını vurgulayarak, "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." açıklamasında bulundu.

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Eski hakem Ali Palabıyık'ın itirafları spor dünyasında gündem oldu. Palabıyık, Ekol TV’de katıldığı bir programda verdiği kararlardan dolayı en zorlandığı maçı anlattı.

Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin kazandığı maç hakkında Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." dedi.

"Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü." diyen Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokağa çıkamadım, telefonumu kullanamadım ve değiştirmek zorunda kaldım. Bir de haklı olarak benim kaçırmış olduğum bir penaltı pozisyonu var, Cenk Tosun’a yapılan. Bundan dolayı da Beşiktaş taraftarı haklı olarak bir isyanda bulundu.”