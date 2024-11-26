BIST 9.620
DOLAR 34,65
EURO 36,46
ALTIN 2.929,97
HABER /  SPOR

Eski hakem Ali Palabıyık'tan derbi itirafı: Golü iptal ettik, penaltıyı kaçırdım

Eski hakem Ali Palabıyık'tan derbi itirafı: Golü iptal ettik, penaltıyı kaçırdım

Eski hakem Ali Palabıyık Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası sokağa çıkamadığını vurgulayarak, "Bir penaltı pozisyonunu kaçırdım, bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Eski hakem Ali Palabıyık'ın itirafları spor dünyasında gündem oldu. Palabıyık, Ekol TV’de katıldığı bir programda verdiği kararlardan dolayı en zorlandığı maçı anlattı.

Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin kazandığı maç hakkında Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik." dedi.

"Müsabaka sonrası 2 hafta benim için çok kötüydü." diyen Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokağa çıkamadım, telefonumu kullanamadım ve değiştirmek zorunda kaldım. Bir de haklı olarak benim kaçırmış olduğum bir penaltı pozisyonu var, Cenk Tosun’a yapılan. Bundan dolayı da Beşiktaş taraftarı haklı olarak bir isyanda bulundu.”

ÖNCEKİ HABERLER
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler hazırlandı
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler hazırlandı
Van'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Van'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 2025 yılında
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 2025 yılında
61 yaşındaki kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdi, ülke tarihine geçti
61 yaşındaki kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdi, ülke tarihine geçti
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi öldü
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi öldü
Kayak tatili planlayanların oranı yüzde 35 arttı
Kayak tatili planlayanların oranı yüzde 35 arttı
Bahçeli'nin İmralı-DEM açıklamaları! CHP lideri Özel: Bunun dışında hiçbir yerde yokuz
Bahçeli'nin İmralı-DEM açıklamaları! CHP lideri Özel: Bunun dışında hiçbir yerde yokuz
Manisa'ya Çin sokağı kuruluyor! Yer belli oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek açıkladı
Manisa'ya Çin sokağı kuruluyor! Yer belli oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek açıkladı
DMM, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı
DMM, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı
Kanserin ilacı koronavirüs olabilir! Bilim dünyasından sürpriz keşif
Kanserin ilacı koronavirüs olabilir! Bilim dünyasından sürpriz keşif
Gaziantep'te konteynerler kaldırılıyor
Gaziantep'te konteynerler kaldırılıyor
Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen bulunan kitabede bakın ne yazıyor?
Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen bulunan kitabede bakın ne yazıyor?