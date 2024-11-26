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Pakistan'da çatışma: 5 güvenlik görevlisi öldü

Pakistan'da çatışma: 5 güvenlik görevlisi öldü

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin çeşitli eyaletlerinden başkent İslamabad'a doğru yola çıkan göstericilerle polis arasındaki çatışmalarda güvenlik gücünden 5 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı.

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Pencap ve Hayber Pahtunhva başta olmak üzere çeşitli eyaletlerden 100 bini aşkın Han destekçisi gösterici, araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla İslamabad yakınlarında güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Polis ve askerlerden oluşan güvenlik güçleri, başkent girişine konuşlanırken Han taraftarı yüz bini aşkın gösterici ise İslamabad'a girmek için bariyerleri aşmaya çalıştı. Güvenlik güçleri, kente girmeye çalışan protestoculara "sert karşılık" verileceği uyarısının ardından plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

India Today'in haberine göre, bazı göstericilerin barikatları aşması sonucu gelişen şiddet eylemlerinde güvenlik gücünden 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişi ise yaralandı.

Öte yandan olaylarda, yaklaşık 80 göstericinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçleri, konvoy nedeniyle oluşan trafikten dolayı İslamabad ile farklı kentler arasında seyahat etmek neredeyse imkansız hale gelen başkentin giriş ve çıkışlarını da konteynerlerle kapatmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde göstericilerin, konteynerleri yerlerinden kaldırmaya ve başkente giden yolları açmaya çalıştığı görülmüştü.

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