Rize, Artvin ve Ardahan için resmi uyarı. 3 il birden uyarıldı

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kimi illerde etkisini şiddetli kar yağışı olarak gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son açıklamasında Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları ikaz etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerindeki yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.