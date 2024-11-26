Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Kırılmalara yol açacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak.' dedi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak" ifadelerini kullandı.