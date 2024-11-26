BIST 9.636
DOLAR 34,65
EURO 36,31
ALTIN 2.926,51
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Kırılmalara yol açacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Kırılmalara yol açacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak.' dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu'na Barcelona transferi için engel
Kerem Aktürkoğlu'na Barcelona transferi için engel
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
Volkswagen için cenaze töreni düzenlendi
Volkswagen için cenaze töreni düzenlendi
TFF Yönetim Kurulu'ndan Hacıosmanoğlu kararı! İstifa edecek mi?
TFF Yönetim Kurulu'ndan Hacıosmanoğlu kararı! İstifa edecek mi?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın rekor sayıda İHA fırlattığını belirtti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın rekor sayıda İHA fırlattığını belirtti
Ormanlık alanda mahsur kalan kadını AFAD ekipleri kurtardı
Ormanlık alanda mahsur kalan kadını AFAD ekipleri kurtardı
Rize, Artvin ve Ardahan için resmi uyarı. 3 il birden uyarıldı
Rize, Artvin ve Ardahan için resmi uyarı. 3 il birden uyarıldı
Pakistan'da çatışma: 5 güvenlik görevlisi öldü
Pakistan'da çatışma: 5 güvenlik görevlisi öldü
Eski hakem Ali Palabıyık'tan derbi itirafı: Golü iptal ettik, penaltıyı kaçırdım
Eski hakem Ali Palabıyık'tan derbi itirafı: Golü iptal ettik, penaltıyı kaçırdım
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler hazırlandı
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler hazırlandı
Van'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Van'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti