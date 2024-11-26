Yaşar Güler'den 'korsan yemin' açıklaması: Kasıtlı organize...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin mezuniyet törenindeki kılıç çatma olayına ilişkin "Kasıtlı organize disiplinsizlik" olarak nitelendirdiği duruma Disiplin Kurulu'nun karar vereceğini ve disiplinsizlikten taviz verilmeyeceğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Organize disiplinsizliktir"

Ortaya çıkan durumunun bir disiplin suçu olduğunu ifade eden Bakan Güler, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil; ikazlara rağmen kasıtlı organize disiplinsizliktir. Teğmenlerin hiçbirine 'Neden ant okudunuz?', 'Neden Atatürk'ün askerleriyiz dediniz' diye soru sorulmadı. Söz konusu eylem amirlerinin izinleri olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır" dedi.

"Disiplinden asla taviz verilmeyecektir"

Bu durumun kabul edilmesinin ve görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Güler, "Esasen bu konu bizim gündememiz değildir. Her gün 30 bin evladımız operasyonda. Onları takip ediyoruz. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizligin aması fakatı olamaz" diye konuştu.

"Olaya karışanları başarılı olmaları disiplinsiz gerçeğini değiştirmez"

Bakan Güler, "Olaya karışanların genç başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez. Bu eylemle TSK'nın yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK'da müesses disiplin olmazsa olmazdır" dedi.