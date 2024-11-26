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Fransa'dan Netanyahu'yu tutuklama sözü!

Fransa'dan Netanyahu'yu tutuklama sözü!

Fransa Başbakanı Michel Barnier, UCM İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, "Fransa'nın uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" belirtti.

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Barnier, Ulusal Meclis Genel Kurulunda, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

UCM'nin bağımsız bir şekilde hareket ettiğini belirten Barnier, Fransa'nın bu mahkemenin bağımsızlığına bağlı olduğunu söyledi.

"FRANSA KENDİSİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ UYGULAYACAK"

Barnier, UCM'nin kararlarını, ne desteklemek ne de kınamak için yorumlamamaları gerektiğini belirtti.

Mahkemenin Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili Barnier, "Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DAKİ BU SAVAŞIN DURMASI İÇİN ÇABA SARF ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Lübnan'da ateşkese varılması için Fransa'nın çalıştığını söyleyen Barnier, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kapsamında 3 binden fazla Lübnanlının yaşamını yitirdiğini ve 1 milyon sivilin yerinden edildiğini hatırlattı.

Barnier, "Şahsen bu ülkeye çok bağlıyım. Bu (ateşkes) anlaşmasına varılacağını umut ediyoruz. Fransız diplomasisi, Orta Doğu'daki bu savaşın durması için çaba sarf etmeye devam edecek." diyerek, aralarında 2 Fransız'ın da bulunduğu esirlerin serbest bırakılması beklentisini dile getirdi.

Fransa Başbakanı, bölgede ateşkes sağlanması ve yan yana birbirine saygı içinde iki devletin kurulması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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