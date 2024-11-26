Bangladeş'te, dang humması nedeniyle son 24 saatte 990 kişi hastaneye kaldırıldı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 471'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte dang humması tespit edilen 990 hastanın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, 10 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, yılın başından bu yana 88 bin 715 kişinin dang hummasına yakalandığı bilgisi verildi.

Bangladeş'te 2023'te 321 bin 179 dang humması vakası kayıtlara geçmiş, 1705 kişi hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.