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Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır geçişine kapatıldı

Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır geçişine kapatıldı

Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi özellikle Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

Kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ekipler, tipi yüzünden tır geçişine izin vermiyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.

Yollara kar ve tipiye ilişkin uyarı levhaları koyan ekipler, küçük araçlarda tedbir amaçlı zincir bulundurulmasını istedi.

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