İsrail medyası ateşkesi duyurdu! İsrail Kabinesi ateşkesi onayladı

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkes anlşamasını onayladı. çıkan haberlere göre anlaşma yarın yürürlüğe girecek.

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İsrail medyası tarafından yapılan haberde, İsrail kabinesinin Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladığı bilgisine yer verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Hizbullah anlaşmayı bozarsa vururuz" ifadelerini kullandı.

"KUZEYDE YAŞAYAN TÜM VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE DÖNECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Kuzeyde yaşayan tüm vatandaşlarımız evlerine dönecek. Gazze'de kalan rehineleri de geri getirmeye kararlıyız" açıklamasını yaptı.

BLİNKEN, 'SON AŞAMASINDAYIZ' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugün yaptığı açıklamada, ateşkesin yakın olduğunu söylemiş, "Lübnan'da ateşkes anlaşması sağlamanın son aşamasındayız" ifadelerini kullanmıştı.

ATEŞKES ONAYLANDI

Akşam saatlerinde toplanan İsrail kabinesi kararını verdi. Reuters ve İsrail medyası, İsrail kabinesinin ateşkesi onayladığını aktardı.