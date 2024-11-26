3 yaşındaki kızını öldüren anne tutuklandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 yaşındaki kızına şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen N.S. tutuklandı.

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Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve ölümüne neden olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.

Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesine ailesi tarafından 19 Kasım'da kaldırılan Elif İkra S. (3), ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi.

Vücudunda darp izlerine rastlanan Elif İkra, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra Bilkent Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kızının evde yataktan düştüğünü iddia eden anne N.S. (30), polis ekiplerince olayla ilgili gözaltına alındı.

Kızına şiddet uyguladığı ve ölümüne neden olduğu öne sürülen N.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.