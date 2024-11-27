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Manchester City kabustan çıkamadı şampiyonlar liginde toplu sonuçlar

Manchester City kabustan çıkamadı şampiyonlar liginde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta mücadelesi başladı. Manchester City sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında 9 maç yapıldı.

Günün en farklı sonucuna Çek ekibi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid imza attı. Atalanta deplasmanda Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

İngiliz ekibi Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Gecenin öne çıkan maçında ise Bayern Münih sahasında Paris Saint Germain'i Kim Min-jae'nin golüye 1-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava-Milan: 2-3

Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6

Manchester City-Feyenoord: 3-3

Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0

Inter-Leipzig: 1-0

Barcelona-Brest: 3-0

Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0

Sporting-Arsenal: 1-5

Young Boys-Atalanta: 1-6

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