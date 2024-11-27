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Eski AK Parti Milletvekili kaza yaptı

Eski AK Parti Milletvekili kaza yaptı

Siverek-Diyarbakır karayolunda yaşanan zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında eski AK Parti Milletvekili Adil Çelik de bulunuyor. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

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Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybeden araçlar birbirine çarptı. Yaralılar arasında bulunan eski AK Parti Milletvekili Adil Çelik, tedavisi için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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