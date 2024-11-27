Bahçeli'nin 'İmralı-DEM görüşsün' çağrısı AK Parti kulislerinde nasıl konuşuldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı-DEM görüşsün" çağrısı AK Parti kulislerinde olumlu karşılandı. Bazı AK Parti kurmaylarına göre Bahçeli, yeni bir süreç için “muazzam bir yol açtı.”

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Bahçeli’nin DEM Parti’nin İmralı’ya giderek yüzyüze görüşme çağrısı AK Parti’de de olumlu karşılandı. AK Parti’nin son MYK toplantısında Erdoğan’ın, Bahçeli ile “çok olumlu bir görüşme yapıldığı”nı söylemesi iktidar partisinde, yeni bir süreç beklentisini artırmış durumda.

Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 14 Kasım’da yaptığı görüşmenin ardından bu çağrıyı yaptığına dikkat çeken bazı AK Parti kurmaylarına göre Bahçeli, yeni bir süreç için “muazzam bir yol açtı.”

Hedef örgütün kendini lağvetmesi

İktidar partisinde, Bahçeli’nin yeni çağrısı ve sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin özetle şu tahminler dile getiriliyor:

"Bahçeli’nin son açıklaması, 1 Ekim’den bu yana attığı adımlar ve yaptığı açıklamaları tamamlayıcı nitelikte. Nihai hedef, PKK’nın silah bırakması, örgütün kendini lağvetmesi ve bu ülkenin bir parçası olarak ülke çıkarlarına hizmet etme noktasına gelmesi ve sivil demokratik toplumsal bir yapı olarak sistem içine dahil olması. Bahçeli’nin de bizim de ölçütümüz bu."

"Bunu sağlamak için ya mevcut yolları kullanırsınız veya yeni bir yol açarsınız. Geçmişte kullanılan yolların olumlu sonuç üretmediğini herkes gördü. Şimdi Bahçeli muazzam bir yol açtı. Bütün ezberleri bozdu."

"Şimdiye kadar, herkes kendi denklemi içinde olması gerekenleri söylüyordu. DEM Parti, 'PKK yanımda dursun, şiddet devam etsin ama beni de ayrı tut, ben özgürlük barış diyeyim' diyordu. Bu olmaz, kendi alışkanlıklarınızı bir kenara bırakmak gerekiyor."

"İmralı izni teknik bir konu. Önemli olan, ezberleri değiştirmek"

Bahçeli’nin çağrısının ardından, DEM Parti’ye “İmralı kapısının açılıp açılmayacağı” konusunda ise şu görüşler dile getiriliyor:

“İmralıya gidiş izni verilmesi teknik bir konu. Ama önemli olan mevcut ezberleri, alışkanlıkları değiştirmek. Adalet Bakanlığı bu başvuruyu değerlendirir. Milletvekilleri olabilir, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun Cezaevleri Alt Komisyonumuz var, onlar olabilir. Cezaevi yönetmeliği neyse ona göre bu sağlanır. Esas olan Bahçeli’nin açtığı yolun ne kadar anlaşıldığı. Önemli olan zihinlerde oluşan birçok engelleyici kuralı yumuşatmak, normalleştirmek, samimiyetle yaklaşmak.”