Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı belli oldu

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve alkole yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş açıklamasında "Alkollü içkilere %20-28 arası zam bekleniyor" dedi. Sigaraya da zammın yolda olduğunu duyuran Aybaş oran vermedi.

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Sigara ve alkollere zam gelip gelmediği merak ediliyor. Tütün ürünlerine en son 24 Eylül'de zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti.

Aybaş açıklamasında "Alkollü içkilere %20-28 arası zam bekleniyor" dedi.

Aybaş sigaraya da zammın yolda olduğunu duyurarak oran vermedi.