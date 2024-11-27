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Ankara'da şüpheli olay! 3 yaşındaki Elif İkra öldü, annesi tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da şüpheli olay! 3 yaşındaki Elif İkra öldü, annesi tutuklandı

 Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve ölümüne neden olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.

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Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesine ailesi tarafından 19 Kasım'da kaldırılan Elif İkra S. (3), ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi.

Vücudunda darp izlerine rastlanan Elif İkra, doktorların müdahalesine rağmen 2 gün sonra Bilkent Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yataktan düştüğünü iddia etti

Kızının evde yataktan düştüğünü iddia eden anne N.S. (30), polis ekiplerince olayla ilgili gözaltına alındı.

Kızına şiddet uyguladığı ve ölümüne neden olduğu öne sürülen N.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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