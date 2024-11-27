BIST 9.726
DOLAR 34,66
EURO 36,40
ALTIN 2.948,87
HABER /  EKONOMİ

Yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalar zamlanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalar zamlanacak

 Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
2017'de çalınan tarihi eser Ankara’da yakalandı
2017'de çalınan tarihi eser Ankara’da yakalandı
Ankara'da şüpheli olay! 3 yaşındaki Elif İkra öldü, annesi tutuklandı
Ankara'da şüpheli olay! 3 yaşındaki Elif İkra öldü, annesi tutuklandı
56 ilde Kuyu-46 operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı
56 ilde Kuyu-46 operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı
Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı belli oldu
Sigara ve alkole zam yolda! İşte zam oranı belli oldu
F-35 sürprizi! Yaşar Güler açıkladı: KAAN'ı yaptığımızı görünce ABD'nin düşünceleri değişti
F-35 sürprizi! Yaşar Güler açıkladı: KAAN'ı yaptığımızı görünce ABD'nin düşünceleri değişti
İYİ Partili belediye başkanı istifa etti!
İYİ Partili belediye başkanı istifa etti!
CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi hesabı paylaştı sosyal medya tartıştı
CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi hesabı paylaştı sosyal medya tartıştı
Bahçeli'nin 'İmralı-DEM görüşsün' çağrısı AK Parti kulislerinde nasıl konuşuldu?
Bahçeli'nin 'İmralı-DEM görüşsün' çağrısı AK Parti kulislerinde nasıl konuşuldu?
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ilk faturası çıkarıldı 2 isim gönderildi
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ilk faturası çıkarıldı 2 isim gönderildi
Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yeniden başladı
Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yeniden başladı
Manchester City kabustan çıkamadı şampiyonlar liginde toplu sonuçlar
Manchester City kabustan çıkamadı şampiyonlar liginde toplu sonuçlar
⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem
⁠Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem