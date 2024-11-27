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Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.

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Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

Muçi yok

Beşiktaş'ta Ernest Muçi yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, yarın oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Maccabi Tel Aviv'le üçüncü karşılaşma

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

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